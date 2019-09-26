Гол и передача Ибрагимовича принесли "Лос-Анджелес Гэлакси" победу над "Реал Солт-Лейк"

ТАСС, 26 сентября. Клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" со счетом 2:1 обыграл на выезде "Реал Солт-Лейк", одержав третью победу подряд в регулярном чемпионате. Голом и результативной передачей отметился капитан гостей Златан Ибрагимович.

На 50-й минуте матча шведский форвард ассистировал полузащитнику Кристиану Павону. Ближе к концу встречи Ибрагимович (80) забил сам, увеличив разницу в счете. Хозяева смогли отыграть только один мяч, голом отметился защитник Недум Онуоха (89).

Ибрагимович является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне. Он провел 27 матчей и забил 28 мячей, отдав при этом шесть голевых передач. Лидирует в бомбардирской гонке MLS мексиканский форвард футбольного клуба "Лос-Анджелес" Карлос Вела, на счету которого 30 голов и 15 передач.

"Лос-Анджелес Гэлакси" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 32 матчах. За две встречи до конца регулярного чемпионата команда обеспечила себе участие в плей-офф.

Следующим соперником клуба станет аутсайдер Западной конференции "Ванкувер". Встреча пройдет 30 сентября, начало 02:30 мск.