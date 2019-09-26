Капитан "Вашингтона" Овечкин поучаствовал в разгроме над "Чикаго" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 26 сентября. "Вашингтон" разгромил "Чикаго" в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:0. Результативной передачей в матче отметился капитан столичного клуба Александр Овечкин.

В составе победителей шайбы забросили Лиэм О'Брайен (5-я минута), Джон Карлсон (18), Том Уилсон (25), Ларс Эллер (32, 55) и Якуб Врана (52). Овечкин поучаствовал в эпизоде с голом Карлсона.

В другом матче дня "Колорадо" на выезде победил "Вегас" со счетом 4:1. Форвард гостей Владислав Каменев отметился заброшенной шайбой.

"Ванкувер" дома проиграл "Оттаве" со счетом 2:6. Нападающий гостей Артем Анисимов забросил пятую шайбу своей команды в матче, отличившись в меньшинстве.