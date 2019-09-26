Осенью в московских парках будет организовано более 100 забегов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 100 забегов будут организованы в 12 столичных парках до конца осени, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы предлагаем всем любителям спорта поучаствовать в массовых забегах в парках Москвы на дистанции от 2,5 до 15 километров", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Уточняется, что забеги будут проходить каждую субботу в 9:00 мск в парках "Царицыно", "Ангарские пруды", "Северное Тушино", Северного речного вокзала, "Кузьминки", "Митино", сквере по Олонецкому проезду, парке 50-летия Октября, Олимпийской деревни, на Воробьевых горах и парке "Коломенское". Для участия необходима предварительная регистрация.

Регистрация осуществляется через сайты парков и на страницах Мосгорпарка в социальных сетях.