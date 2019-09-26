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Гран-при России "Формулы-1"

Команда "Формулы-1" "Торо Россо" довольна выступлением Квята в нынешнем сезоне

Руководитель команды Франц Тост отметил, что российский гонщик стал намного опытнее
Болид Даниила Квята AP Photo/Jens Meyer
Описание
Болид Даниила Квята
© AP Photo/Jens Meyer

СОЧИ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" довольна выступлением российского пилота Даниила Квята в нынешнем сезоне. Об этом ТАСС рассказал руководитель команды Франц Тост.

Квят в личном зачете чемпионата занимает 10-е место, имея в активе 33 очка. На Гран-при Германии 25-летний россиянин в третий раз в карьере финишировал на подиуме, заняв третье место.

"Команда в этом году довольна выступлением Даниила, - сказал Тост. - Он финишировал на подиуме в гонке Гран-при Германии, я уверен, что он способен повторить этот успех. Квят очень силен, он возмужал и стал опытнее".

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году. В сезоне-2018 он не выступал, выполняя роль пилота по развитию "Феррари".

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