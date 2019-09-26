Южная Корея желает отправить болельщиков на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу в Пхеньяне

ТАСС, 26 сентября. Министерство объединения Республики Корея согласовывает с властями КНДР возможность отправки группы поддержки на матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между национальными командами двух стран, который пройдет 15 октября в Пхеньяне. Об этом в четверг сообщает агентство Ренхап.

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграют 15 октября в Пхеньяне, а вторая игра пройдет 4 июня в Южной Корее.

"Мы связываемся в властями КНДР через различные каналы по поводу нашего желания отправить команду болельщиков на матч в Пхеньяне", - заявил представитель ведомства. Отмечается, что если разрешение будет получено, поездка южнокорейской группы поддержки в КНДР станет первым подобным событием в истории отношений Сеула и Пхеньяна.

Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира чемпионата мира - 2022 в Азиатской конфедерации футбола (AFC). Команда КНДР занимает первое место в таблице группы, набрав в двух матчах 6 очков, второе место занимают южнокорейцы (один матч, три очка), далее идут команды Туркмении (два матча, три очка), Ливана (1, 0) и Шри-Ланки (2, 0). В третий раунд пробьются по две лучшие команды из восьми групп.

Сборные КНДР и Южной Кореи играли в одной группе в третьем раунде отборочного турнира чемпионата мира - 2010. Обе встречи тогда завершились вничью со счетом 0:0, а один матч, в котором номинальным хозяином поля была команда КНДР, был сыгран на нейтральном поле в Шанхае.