Гендиректор РУСАДА Ганус сообщит WADA о попытках системного давления на него

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в связи с поступившими в его адрес исками проинформирует Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о попытках системного давления на него. Об этом Ганус сообщил в открытом письме, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

20 сентября девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства в адрес Гануса после публикации в L'Equipe его слов о том, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводили переливание крови под прикрытием со стороны региона. 23 сентября в департамент по соответствию WADA по тому же вопросу обратилась бывший руководитель РУСАДА Анна Анцелиович, сделав акцент на неэтическое поведение Гануса.

"Госпоже Анцелиович кратко сообщу следующее: я готовлю детальное письмо в WADA, в котором отражу в деталях системное давление на руководителя РУСАДА и, таким образом, на РУСАДА в преддверии рассмотрения дел спортсменов в дисциплинарном антидопинговом комитете", - заявил Ганус.

"Госпоже Анцелиович 23 сентября не могло не быть известно о том, что 20 сентября я публично опроверг информацию о том, что спортсменам Чувашии проводили переливание крови, которая была размещена в интервью издания L"Equipe, точно не по моей воле. Я не сообщал о том, что спортсменам Чувашии проводили переливание крови, о чем есть видеоподтверждение моей пресс-конференции. И госпожа Анцелиович не могла об этом не знать", - добавил он.

В том же письме Ганус заявил о том, что иск спортсменов, инициированный главным тренером по легкой атлетике Чувашии Николаем Панфиловым, является попыткой дискредитировать его. "О данной ситуации, о ходе ее расследования мы будем информировать AIU (Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit - прим. ТАСС), WADA и всех заинтересованных лиц. Тот, кто хотел стать известным, получит славу сполна", - заявил гендиректор РУСАДА.

"Все, кто хотел на себя обратить внимание, этого добились, либо его получат, я буду очень внимательно и детально анализировать все по данной ситуации, по каждому делу и лицам в него вовлеченным, в том числе по тренерскому составу, особенно по главному тренеру по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии Николаю Анатольевичу Панфилову", - отметил он.