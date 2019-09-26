{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол во Франции

Футболист "Монако" Головин вошел в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции

В матче с "Ниццей" 23-летний россиянин забил два мяча и отдал голевую передачу, принеся "Монако" победу со счетом 3:1

ТАСС, 26 сентября. Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин вошел в состав символической сборной седьмого тура чемпионата Франции по футболу по версии L'Equipe. Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

На эту тему
Дубль и передача Головина принесли "Монако" первую победу в сезоне чемпионата Франции

Во вторник в матче против "Ниццы", который "Монако" выиграл со счетом 3:1, Головин забил два мяча, которые стали для 23-летнего россиянина первыми голами в сезоне, и отдал результативную передачу.

Также в символическую команду попали вратарь Стив Манданда ("Марсель"), защитники Арнауд Суке ("Монпелье"), Аксель Дисаси ("Реймс"), Николя Паллуа и Фабио да Силва (оба - "Нант"), полузащитники Маршалл Мунеци ("Реймс"), Йоанн Корт ("Брест"), Ясин Адли ("Бордо") и Ассан Камара ("Реймс) и нападающий Виктор Осимен ("Лилль").

"Монако" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав шесть очков. В следующем туре команда встретится с "Брестом" 28 сентября на домашнем стадионе.

Допинг-скандал вокруг российского спорта
Гендиректор РУСАДА Ганус сообщит WADA о попытках системного давления на него
Ранее он заявил о том, что иск спортсменов, инициированный главным тренером по легкой атлетике Чувашии Николаем Панфиловым, является попыткой дискредитировать его
Читать полностью