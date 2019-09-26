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ММА

Нурмагомедов проведет следующий бой в марте или в апреле

Место проведения поединка пока не определено
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в марте или апреле 2020 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель", - сказал он.

Также собеседник агентства уточнил, что место проведения боя еще не обсуждалось.

Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения.

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