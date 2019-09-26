Сборная Малайзии по футболу отказалась играть в Гонконге из-за продолжающихся беспорядков

СИНГАПУР, 26 сентября. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Малайзии отложила на неопределенный срок проведение товарищеского матча в Гонконге в связи с охватившими этот специальный административный район КНР беспорядками. Об этом сообщает в четверг газета Straitstimes, приводя заявление генерального секретаря организации Стюарта Рамалингама.

"В связи с гражданскими беспорядками было принято такое решение. Кроме того, аэропорт Гонконга работает с перебоями, что может вызвать непредвиденные для нас расходы", - сказал чиновник. По его словам, ассоциация предложила соперникам перенести товарищеский матч в один из городов Малайзии, однако был получен отказ.

Из-за антиправительственных протестных акций, продолжающихся в бывшем британском анклаве с начала лета, были отменены ряд мероприятий, в том числе Открытый чемпионат Гонконга под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), турнир по гольфу 2019 Clearwater Bay Open серии PGA Tour Series-China.

Массовые акции протеста продолжаются уже четвертый месяц. 4 сентября глава местной администрации согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.