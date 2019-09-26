Объекты Универсиады в Екатеринбурге смогут принимать чемпионаты по всем видам спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Построенные к Универсиаде-2023 спортивные объекты в Екатеринбурге смогут принимать чемпионаты по всем видам спорта. Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

Министр спорта РФ Павел Колобков 21 сентября на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым отметил, что Екатеринбург примет российские и международные соревнования по тем видам спорта, которые входят в программу летней Универсиады 2023 года.

"Мы смотрим варианты проведения чемпионатов мира по основным видам спорта. Очень важно качественно провести Универсиаду, потому что это будет наш пропуск в клуб городов, которые могут проводить крупные мероприятия. Такой опыт у нас уже есть. Мы планируем строительство Дворца водных видов спорта, арены УГМК и другие объекты, которые будут построены к Универсиаде и которые помогут проводить чемпионаты по другим видам спорта", - сказал Высокинский.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.