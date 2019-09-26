ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа о подлоге при выборе лучшего игрока

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) опровергла заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры о подлоге при выборе лучшего игрока мира по версии организации. В ответ на запрос ТАСС организация предоставила форму для голосования за подписью Барреры и печатью Федерации футбола Никарагуа.

Ранее Баррера заявил изданию El Chiringuito, что не голосовал за нападающего испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, который в итоге стал обладателем премии The Best FIFA 2019. Церемония вручения наград прошла 23 сентября в Милане. Слова футболиста расходятся с данными, приведенными в отчете ФИФА. Согласно им, Баррера поставил на первое место Месси, на второе - сенегальского нападающего английского "Ливерпуля" Садио Мане, а на третье - форварда сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне 32-летний Месси вместе с "Барселоной" стал чемпионом Испании, забил за команду 36 голов в чемпионате, завоевав "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы. В Лиге чемпионов испанский клуб дошел до 1/2 финала, где проиграл будущему победителю турнира "Ливерпулю" по сумме двух матчей (дома - 3:0, на выезде - 0:4). Месси стал лучшим бомбардиром еврокубка, забив в 10 матчах 12 мячей. Вместе со сборной Аргентины он стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года.

Премия ФИФА лучшему игроку года вручается с 1991 года, в нынешнем формате (по итогам сезона) - с 2016 года, в период с 2010 по 2015 год ФИФА вручала награды вместе с французским журналом France Football. Месси был удостоен премии в шестой раз. В прошлом году ее получил хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич, в 2016 и 2017 годах - Криштиану Роналду.