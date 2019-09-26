Хоккеисты "Динамо" Шипачев и Миронов подарили гонщику Квяту клюшку

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Игроки московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Вадим Шипачев и Андрей Миронов в четверг посетили "Сочи-Автодром" и подарили российскому пилоту команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниилу Квяту клюшку.

"Классно, что с клюшкой пропустили на автодром, - сказал Миронов ТАСС. - Это подарок Даниилу, на ней расписались все игроки "Динамо".

В среду Шипачев, Миронов и Квят провели неформальную встречу в "Скайпарке". Хоккеисты подарили гонщику именную джерси с 26-м номером, Квят, в свою очередь, презентовал игрокам мини-версию собственного шлема с автографом.

В четверг московское "Динамо" проведет гостевую встречу регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи". Гран-при России "Формулы-1" пройдет с 27 по 29 сентября.