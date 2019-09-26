{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при России "Формулы-1"

Хоккеисты "Динамо" Шипачев и Миронов подарили гонщику Квяту клюшку

В среду российский пилот "Торо Россо" и игроки ХК "Сочи" провели неформальную встречу в "Скайпарке"

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Игроки московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Вадим Шипачев и Андрей Миронов в четверг посетили "Сочи-Автодром" и подарили российскому пилоту команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниилу Квяту клюшку.

"Классно, что с клюшкой пропустили на автодром, - сказал Миронов ТАСС. - Это подарок Даниилу, на ней расписались все игроки "Динамо".

В среду Шипачев, Миронов и Квят провели неформальную встречу в "Скайпарке". Хоккеисты подарили гонщику именную джерси с 26-м номером, Квят, в свою очередь, презентовал игрокам мини-версию собственного шлема с автографом.

В четверг московское "Динамо" проведет гостевую встречу регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи". Гран-при России "Формулы-1" пройдет с 27 по 29 сентября.

Теги
Гран-при России
ММА
Российский боец Исмаилов вошел в весовую категорию в преддверии турнира ACA 99
Турнир пройдет в Москве 27 сентября
Читать полностью