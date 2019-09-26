Федерация бокса России накажет трудовыми работами виновников инцидента в Екатеринбурге

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федерация бокса России накажет виновных в инциденте во время чемпионата мира по боксу трудовыми работами. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Как ранее Кремлев сообщал ТАСС, в отеле в Екатеринбурге во время чемпионата мира произошло выяснение отношений между находившимися в нетрезвом состоянии гостями турнира.

"Сегодня нами в Федерации бокса России было принято решение относительно участников разговора на повышенных тонах в Екатеринбурге на чемпионате мира, - сказал Кремлев. - Виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание - месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксерским залам в своем регионе. Сами участники инцидента признали свою вину, извинились перед обществом. Но у нас, у боксерского сообщества, такое поведение недопустимо".

"У нас нет права на ошибку, это исключительный случай. Если подобная ситуация повторится вновь, наказание будет гораздо строже. Главная задача Федерации бокса России - воспитывать патриотов и быть примером для молодежи. Бокс нас всех объединяет", - добавил функционер.