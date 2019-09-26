Черчесов назвал Дасаева и Акинфеева лучшими футбольными вратарями в истории страны

КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Бывшие вратари сборной СССР и России по футболу Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев являются лучшими голкиперами в истории страны. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, выступая на бизнес-конференции платежной системы "Мир".

"Когда я еще там [в Северной Осетии] жил, все время говорили: "Дасаев, Дасаев", потом рядом с ним оказался в "Спартаке", вместе играли и росли, - сказал Черчесов. - В моем понимании - он лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа. А так, Игорь Акинфеев доказывает свою состоятельность долгие годы".

"Зарубежных многих знаю. Давид де Хеа? Мои - лучшие", - добавил главный тренер сборной России.

Черчесов в качестве игрока выступал на позиции вратаря. На протяжении карьеры он играл за "Спартак" из Орджоникидзе, московские клубы "Спартак" и "Локомотив", немецкое "Динамо" из Дрездена и австрийский "Тироль".

Дасаев является двукратным чемпионом СССР в составе "Спартака", бронзовым призером Олимпиады-1980 и серебряным призером чемпионата Европы 1988 года. Акинфеев с 2003 года играет за ЦСКА, вместе с которым завоевал 20 трофеев, включая шесть титулов чемпиона России и Кубок УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира - 2018.