Итальянские регбисты одержали победу над командой Канады в матче Кубка мира

ТАСС, 26 сентября. Сборная Италии по регби выиграла у команды Канады со счетом 48:7 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японском городе Фукуока.

Сборная Италии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Канады не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в субботу, встретятся сборные ЮАР и Намибии.

В турнирной таблице группы В первое место занимают итальянцы (10 очков, два матча), второе - новозеландцы (четыре очка, один матч), у сборных ЮАР, Намибии и Канады нет набранных баллов (все провели по одному матчу).

Сборная Италии в девятый раз принимает участие в мировом первенстве по регби и на предыдущих турнирах ни разу не сумела выйти из группы. Лучшим достижением команды Канады на мировых первенствах является выход в четвертьфинал в 1991 году.

Всего в турнире принимают участие 20 команд. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой турнира (три победы). Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.