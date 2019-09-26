Сидоркевич: Игры-2020 дадут ответы на вопросы, возникшие к российскому дзюдо на ЧМ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Результаты российских дзюдоистов на Олимпийских играх в Токио покажут, оправдала ли себя тактика подготовки сборной к главному старту четырехлетия с учетом не самого успешного выступления на предолимпийском чемпионате мира. Таким мнением с ТАСС поделился заместитель министра спорта РФ, вице-президент Федерации дзюдо России Игорь Сидоркевич.

Мужская команда завоевала на турнире, прошедшем на олимпийской арене "Ниппон будокан" в Токио с 25 августа по 1 сентября, две медали - серебряным призером стал Нияз Ильясов (до 100 кг), бронзовым - Денис Ярцев (до 73 кг). Женская сборная завоевала одну награду - обладательницей серебра стала Наталья Кузютина в весе до 52 кг. Еще одну бронзовую награду россияне выиграли в смешанном командном турнире.

"Наша команда выглядела устало, выступала не на пике формы, это было видно. Надо отдавать себе отчет, что для нас важнее - медали чемпионата мира или награды Олимпийских игр. Если этот чемпионат мира был этапом подготовки к главному старту четырехлетия, а наши спортсмены возьмут там как минимум два золота, то оно того стоило", - считает Сидоркевич.

Сидоркевич отметил и важность повышения уровня национального чемпионата. "Надо признать, что уровень национального необходимо повышать. Турнир сильно отличается от того, что мы видели еще во времена СССР - тогда на них спортсмены отбирались на крупные старты, в том числе на Игры. На мой взгляд, необходимо уделять большее внимание развитию дзюдо на местах, региональным тренерам, иначе олимпийское золото будет нам дорого стоить", - считает замминистра.

Сидоркевич напомнил, что новый подход генерального менеджера сборной России Эцио Гамбы к тренировочному процессу привел россиян к успеху на Олимпиаде-2012. "Игры в Токио станут для нас, для тренеров, для Гамбы моментом истины. Да, мы все помним Лондон - три золота, еще несколько наград, такого у нас не было никогда. Тогда Гамба пришел в российское дзюдо с новым подходом, поскольку до его появления претенденты на участие в Играх проходили прикидки, до последнего момента не знали, кто поедет, он же подошел иначе - определил команду заранее", - рассказал Сидоркевич.

"Более того, Гамба дал им отдохнуть перед Играми, они даже успели съездить домой, переключиться, а затем вышли на соревнования свежими, - считает собеседник ТАСС. - Но в Японии выигрывать будет сложнее, у этой сборной хорошая скамейка запасных, что они продемонстрировали в командном турнире на чемпионате мира, где на каждую схватку выходили новые спортсмены".