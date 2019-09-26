Итудис: баскетболист ЦСКА Куфос восстановится после травмы через три недели

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Греческий баскетболист ЦСКА Коста Куфос полностью восстановится от травмы через три недели. Об этом ТАСС сообщил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Куфос, отыгравший 11 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), подписал контракт с ЦСКА в июле.

"Коста сейчас чувствует боль, доктора говорят, что его восстановление займет три недели", - сообщил Итудис.

Также повреждение получил и другой центровой ЦСКА Кайл Хайнс. "Очень жаль, что мы не имеем в своем распоряжении полный состав. Болельщики должны знать, что мы продолжим сыгрываться и строить команду в начале сезона, нам нужно забыть то, что было в прошлом сезоне и построить новую команду. У Кайла проблемы с животом, думаю, скоро с ним будет все хорошо", - сказал Итудис.

Свой первый матч Единой лиги ВТБ ЦСКА проведет 28 сентября с "Енисеем".