Черчесов назвал выход на Евро-2020 профессиональной целью футболистов сборной России

КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Выход на чемпионат Европы 2020 года является профессиональной целью для сборной России по футболу. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, выступая на бизнес-конференции платежной системы "Мир".

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В следующем матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с шотландцами.

"В моем возрасте можно мечтать? Мы [спортсмены] формулируем по-другому - мы ставим цели. Когда только сказали мечтать, я сразу [представляю] диван, пиво, вобла. Смотришь на озеро и мечтаешь, у меня вот такая ассоциация", - заявил Черчесов.

"А профессиональная мечта не может быть, профессиональная цель может быть, я бы так сказал. Сейчас мы нацелены на попадание на чемпионат Европы. Сейчас мы просыпаемся с одной целью - как подготовить команду, чтобы обыграть шотландцев", - добавил он.

Российская сборная после шести туров отборочного турнира Евро-2020 занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.