Конгресс IAAF одобрил смену названия и логотипа организации

ДОХА, 26 сентября. /ТАСС/. Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) утвердил решение изменить название и логотип организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Процесс ребрендинга начался в январе 2018 года, когда IAAF пригласила пять глобальных брендов и маркетинговых агентств. После этого прошел процесс консультаций, где федерации, партнеры, спортсмены и вещатели предоставили отзывы об изменениях до того, как окончательный вариант был представлен совету IAAF. Совет одобрил изменения 9 июня. Новое название организации - World Athletics, вместе с названием изменился и логотип IAAF, который существовал более 100 лет.

"Сколько я себя помню, и, конечно, с тех пор как я стал членом совета IAAF в 2003 году, всякий раз, когда кто-то спрашивал меня, в какой организации я работаю, мне требовалось три-четыре минуты, чтобы объяснить, что это значит. Работа, проведенная над новым брендом, была тщательной. Даже несмотря на то, что новый бренд еще не используется, он уже стал более узнаваем, чем IAAF", - сказал журналистам президент IAAF Себастьян Коу.

Новый фирменный стиль начнет использоваться после чемпионата мира в Дохе, который завершится 6 октября.

Дизайн логотипа состоит из трех основных элементов: "W" - мир, также это символизирует руки спортсмена, празднующие победу; "A" - легкая атлетика, элемент представляет собой спортсмена, настраивающегося на забег; дуга над элементами, которая представляет объединенное сообщество легкой атлетики. Логотип также включает в себя беговую дорожку, которая символизирует желание постоянно двигаться вперед.