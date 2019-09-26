Все билеты на матч Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Атлетико" проданы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Аншлаг ожидается на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и мадридским "Атлетико". Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Игра пройдет 1 октября в Москве на стадионе "Локомотив", который вмещает около 27 тысяч зрителей.

"На матче Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Атлетико" ожидается аншлаг", - говорится в сообщении.

В стартовом матче группового этапа "Локомотив" на выезде обыграл немецкий "Байер" со счетом 2:1 и с тремя очками возглавил таблицу группы D. У "Атлетико" и итальянского "Ювентуса" в активе по одному баллу.