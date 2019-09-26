Российский боец Исмаилов вошел в весовую категорию в преддверии турнира ACA 99

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские бойцы Магомед Исмаилов и Артем Фролов выполнили норматив весовой категории в преддверии поединка на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Исмаилов и Фролов уложились в лимит весовой категории до 84 кг. Поединок пройдет 27 сентября в Москве. Фролов является бывшим чемпионом организации М-1.

Все остальные участники также уложились в лимит своих весовых категорий, за исключением Иманали Гамзатханова. Перевес Гамзатханова, выступающего в категории до 70 кг, составил порядка 1,6 кг. Он заплатит часть своего гонорара сопернику - Абдул-Азизу Абдулвахабову - в качестве штрафа.

Турнир ACA 99 пройдет в пятницу в Москве на ВТБ-Арене.