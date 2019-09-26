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Летние олимпийские виды спорта

Дмитрий Ковалев утвержден на посту главного тренера сборной России по гребному спорту

Заседание президиума федерации прошло в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президиум Федерации гребного спорта России (ФГСР) утвердил бронзового призера чемпионата мира 1999 года Дмитрия Ковалева на пост главного тренера национальной сборной. Об этом ТАСС в четверг заявил глава ФГСР Алексей Свирин.

Заседание президиума федерации прошло в четверг в Москве.

"Дмитрий Ковалев утвержден на пост главного тренера сборной России, - заявил Свирин. - Главная задача сейчас - завоевание максимального количества олимпийских лицензий".

Ранее пост главного тренера сборной занимал Николай Спинев.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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