Дмитрий Ковалев утвержден на посту главного тренера сборной России по гребному спорту

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президиум Федерации гребного спорта России (ФГСР) утвердил бронзового призера чемпионата мира 1999 года Дмитрия Ковалева на пост главного тренера национальной сборной. Об этом ТАСС в четверг заявил глава ФГСР Алексей Свирин.

Заседание президиума федерации прошло в четверг в Москве.

"Дмитрий Ковалев утвержден на пост главного тренера сборной России, - заявил Свирин. - Главная задача сейчас - завоевание максимального количества олимпийских лицензий".

Ранее пост главного тренера сборной занимал Николай Спинев.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.