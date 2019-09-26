Ватутин: приоритетным турниром для БК ЦСКА в сезоне-2019/20 является Евролига

В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ. После его завершения армейский клуб покинул ряд игроков - Нандо Де Коло, Серхио Родригес, Кори Хиггинс, Отелло Хантер, Алек Питерс и Александр Ганькевич. Летом ЦСКА подписал контракты с Роном Бэйкером, Дэрраном Хиллиардом, Костой Куфусом, Йоханнесом Фогтманом, Янисом Стрелниексом и Майком Джеймсом.

"Все максималисты и хотят выигрывать, но, будучи максималистом, надо оставаться реалистом и понимать, что чемпионскую команду за год построить невозможно. Тот ЦСКА, который выиграл Евролигу, мы делали пять лет. Евролига - очень ровный турнир, из 18 команд 14 точно будут претендовать на плей-офф, всем сейчас надо быть терпеливыми и не почивать на лаврах прошлого сезона. Наш приоритет - это Евролига", - отметил Ватутин.

"Безусловно, игра команды изменится, потому что поменялся состав, пришли другие исполнители со своими умениями. Команда стала выше, немного моложе, стиль игры поменяется. ЦСКА прошлого сезона во многом ориентировался на игру звездных защитников, была очень талантливая команда в нападении. Мне кажется, что эта команда может играть лучше в защите, акценты в нападении сместятся, возможно, в сторону высокорослых игроков", - добавил президент ЦСКА.

Первый матч сезона в рамках Единой лиги ВТБ ЦСКА проведет 28 сентября на выезде с красноярским "Енисеем". В Евролиге армейцы стартуют 4 октября гостевой игрой с испанской "Валенсией".