Теннисист Кирьос условно отстранен от участия в соревнованиях под эгидой ATP на 16 недель

ТАСС, 26 сентября. Австралийский теннисист Ник Кирьос условно оштрафован на $25 тыс. и отстранен от участия в соревнованиях под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на 16 недель. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

24-летний австралиец наказан по итогам матча второго раунда турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати (штат Огайо), в котором он уступил россиянину Карену Хачанову со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6. Встреча прошла 15 августа, по ее итогам теннисист уже был оштрафован на $113 тыс. ATP признала Кирьоса виновным в нарушении Кодекса организации по части неспортивного поведения, в случае повторного нарушения в течение шести месяцев начиная с 30 сентября условное наказание вступит в силу. Кирьос может подать апелляцию на данное решение в течение пяти рабочих дней.

На данный момент Кирьос занимает 27-ю строчку в рейтинге ATP, на его счету шесть побед на турнирах под эгидой организации (две из них были одержаны в этом году). Высшим достижением австралийца на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2015) и Уимблдона (2014).