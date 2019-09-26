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Единая лига ВТБ

Ватутин: усиление конкурентов в Единой лиге ВТБ пойдет баскетболистам ЦСКА на пользу

Армейский клуб стал победителем Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне в десятый раз

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Усиление составов команд Единой лиги ВТБ пойдет на пользу баскетболистам московского ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал президент армейского клуба Андрей Ватутин.

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ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне в десятый раз. Армейцы побеждают в турнире восемь лет подряд. Финалист прошлогоднего розыгрыша "Химки" в межсезонье подписали контракты с Джереми Эвансом, Стефаном Йовичем, Крисом Крамером, Дайрисом Бертансом, Юнасом Жеребко, Сергеем Карасевым и Тимофеем Мозговым.

"Любая конкуренция - лучшая среда для роста. Очень хорошо, что уровень Единой лиги ВТБ растет. Чем сильнее оппоненты во внутреннем чемпионате, тем сильнее ты, потому что нет возможности расслабиться, это хорошо. Поэтому усиление конкурентов нам на пользу", - отметил Ватутин.

Первый матч сезона в рамках Единой лиги ВТБ ЦСКА проведет 28 сентября на выезде с красноярским "Енисеем".

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