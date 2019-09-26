Чемпионы мира и России по воркауту выступят на открытии спортплощадки в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Именитые спортсмены выступят на открытии памп-трека (велосипедная трасса с ямами, кочками и контруклонами) и воркаут-площадки в Железноводске в День города, сообщила в четверг пресс-служба горадминистрации.

"28 сентября в День города рельефную велодорожку первым обкатает лучший пилот BMX Ставропольского края Глеб Ольхов со своей командой, а возможности воркаут-пространства покажут чемпионы мира и России по воркауту Дмитрий Доценко и Сандро Парулава. Они не только проведут показательные выступления, но и научат всех желающих азам этого вида спорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при благоустройстве нового парка "Комсомольская поляна" построено четыре больших спортивных пространства: памп-трек, роллердром, воркаут-площадка и многофункциональная территория для занятий футболом, баскетболом и волейболом. Он благоустроен по программе "Комфортная городская среда". На его строительство по решению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова было выделено 90 млн рублей.

Железноводск входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работает 22 санатория. Он входит в пятерку экологически чистых городов России.