Умер американский дзюдоист Джек Хаттон

ТАСС, 26 сентября. Дзюдоист Джек Хаттон из США скончался на 25-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета США.

Причины смерти американского спортсмена не сообщаются.

"Наряду с тем, что он был выдающимся дзюдоистом США, Джек был добросердечным, заботливым и замечательным человеком. Он был настоящим примером для подражания для дзюдоистов по всей стране", - говорится в сообщении.

Хаттон принимал участие в чемпионате мира 2019 года, где выбыл во втором раунде. Лучшим достижением американца на международных соревнованиях являлась серебряная медаль на этапе Гран-при в Турции. Также на его счету бронзовая награда Панамериканских игр. Хаттон считался одним из лучших дзюдоистов сборной США.