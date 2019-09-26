Гонщик Квят заявил, что "Ред Булл" для него уже перевернутая страница

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Российский пилот Даниил Квят больше не хочет думать о переходе в команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" и намерен сосредоточиться на выступлении за "Торо Россо". Об этом он рассказал на пресс-конференции в преддверии Гран-при России.

Ранее гоночный советник концерна "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что Квят не рассматривается в качестве кандидата на место в основной команде ("Ред Булл") в следующем сезоне и продолжит выступать за младший коллектив концерна ("Торо Россо").

"Для меня "Ред Булл" - перевернутая страница, закрытая глава. Сейчас я полностью сосредоточен на концовке этого сезона и предстоящем сезоне в "Торо Россо", - сказал Квят.

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо". В 2015 году он был переведен в "Ред Булл", однако в начале сезона-2016 был отправлен обратно в "Торо Россо". В 2017 году, не дожидаясь окончания сезона, "Ред Булл" исключил Квята из своей программы, разорвав с ним контракт. В 2018 году россиянин выполнял роль пилота по развитию "Феррари" и ближе к концу сезона получил приглашение от команды "Ред Булл" выступить в составе "Торо Россо" в 2019 году.