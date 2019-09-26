Участие в российском соревновании не помешает монгольским марафонцам выступить на ЧМ

ДОХА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Монгольские профессиональные легкоатлеты Бямбажав Цэвээнравдан и Хишигсайхан Галбадрах были допущены к участию в чемпионате мира в Дохе, несмотря на выступление в марафоне "Чистый Байкал". Об этом ТАСС сообщили в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в настоящее время дисквалифицирована, иностранным профессиональным легкоатлетам запрещено участвовать в соревнованиях на территории России.

"Всероссийская федерация легкой атлетики была непричастна к проведению этого марафона, поэтому указанные спортсмены имели право выступить в соревнованиях", - сообщили в IAAF.

Марафон "Чистый Байкал" прошел 11 августа в селе Максимиха, в нем приняли участие более двух тысяч человек. 29-летний Цэвээнравдан победил в мужском забеге на 42,2 км, его 28-летняя соотечественница Галбадрах - в женском.

Цэвээнравдан в этом году принял участие в пяти марафонских забегах. Наилучший результат он сумел показать 7 июля в австралийском Голд-Косте, где занял 11-е место с результатом 2:15.18 и выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира 2019 года в Катаре. Галбадрах в 2019 году выходила на старт трех марафонов (дважды в Китае и один раз в Индии). 31 марта ей удалось выполнить норматив на чемпионат мира, пробежав в Чунцине за 2:35.27.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.