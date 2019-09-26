Воронцевич: конкуренция в Единой лиге ВТБ пойдет на пользу баскетболистам сборной России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Высокий уровень конкуренции в Единой лиге ВТБ пойдет на пользу баскетболистам российской сборной. Такое мнение ТАСС высказал игрок ЦСКА и сборной России Андрей Воронцевич.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартовал в среду матчем между "Химками" и польской "Зелёной-Гурой" (79:75). ЦСКА свой первый матч проведет 28 сентября на выезде с красноярским "Енисеем".

"Здорово, что российский чемпионат становится сильнее и сильнее. Единая лига ВТБ набирает обороты из года в год, это пойдет на пользу сборной. Для меня, как для игрока российской сборной, очень позитивный момент, что российские клубы становятся сильнее. Чем больше конкуренция, тем выше уровень у всех команд и игроков", - отметил Воронцевич.

Сборная России заняла 12-е место на Кубке мира в Китае, который завершился в середине сентября. Россияне обеспечили себе участие в одном из четырех квалификационных турниров, победа в котором даст право выступить на Олимпийских играх 2020 года. Всего в каждом турнире будут участвовать по шесть сборных, соревнования пройдут с 6 по 12 июля 2020 года, места проведения пока не определены.

"Самое главное, чтобы все были живы-здоровы и приехали. Хочется отобраться на Олимпиаду, все впереди. Главное, чтобы все ребята почувствовали уверенность, чтобы пришло ощущение, что после Кубка мира мы доказали себе, что мы можем. Надо чуть больше верить в себя, уверен, что если все приедут и будут играть с большим желанием и самоотдачей, то все соперники нам по силам, у нас хорошие шансы", - подчеркнул Воронцевич.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.