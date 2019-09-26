Корстин: "Химки" показали, что матчи Единой лиги ВТБ могут собирать полные стадионы в РФ

СОЧИ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Химки" показали, что матчи баскетбольной Единой лиги ВТБ привлекательны для болельщиков и могут собирать полные стадионы в России. Об этом ТАСС заявила генеральный директор турнира Илона Корстин.

Матч открытия нового сезона Единой лиги ВТБ прошел в среду в Москве и завершился победой "Химок" над "Зелёной-Гурой" из Польши со счетом 79:75.

"Матч открытия на "ВТБ-Арене" полностью оправдал ожидания, все, кто был на игре получили много положительных эмоций - вначале болельщиков разогрели группа Brainstorm и предматчевое шоу, а затем игроки показали на площадке, что тоже соскучились по баскетболу. Интрига в матче "Химки" - "Зелёна-Гура" держалась до последних секунд, - сказала Корстин. - Хочу отметить прекрасную организацию "Химок" на новой для них арене. Подмосковный клуб показал, что при желании можно и нужно собирать полные арены на баскетбольные матчи, 5742 зрителя - это отличный показатель".

В следующем матче турнира "Химки" 29 сентября сыграют в гостях против эстонского "Калева". Двумя днями позже "Зелёна-Гура" примет петербургский "Зенит".