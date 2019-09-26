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Кубок мира по регби

Английские регбисты победили команду США в матче Кубка мира

Встреча завершилась со счетом 45:7

ТАСС, 26 сентября. Сборная Англии по регби выиграла у команды США со счетом 45:7 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японском городе Кобе.

Сборная Англии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда США не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в субботу, встретятся сборные Аргентины и Тонга.

В турнирной таблице группы С первое место занимают англичане (10 очков, два матча), второе - французы (четыре очка, один матч), третье - аргентинцы (одно очко, один матч), у команд США и Тонга нет набранных очков (обе сборные провели по одной игре).

Сборная Англии один раз побеждала на Кубке мира (2003), дважды уступала в финале (1991, 2007). Американцы в восьмой раз принимают участие в мировых первенствах, в предыдущие семь раз сборная США не сумела пробиться в плей-офф.

Всего в турнире принимают участие 20 команд. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующий победитель - сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой турнира (три победы). Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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Кубок мира по регби
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