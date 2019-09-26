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Футбол в России

Тренер ФК "Локомотив" Семин не стал исключать участия Алексея Миранчука в игре с "Зенитом"

Встреча 11-го тура РПЛ между командами состоится 28 сентября в Москве
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин не исключает возможности участия полузащитника Алексея Миранчука в матче 11-го тура чемпионата России против "Зенита". Об этом специалист в четверг сообщил ТАСС.

23-летний футболист московского клуба не выходил на поле с 31 августа, когда получил травму во время игры восьмого тура чемпионата России против "Ростова" (1:2). В текущем сезоне он принял участие в восьми играх национального первенства, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.

"Завтра решим. Вполне возможно, что Алексей Миранчук сможет сыграть", - сказал Семин, отвечая на вопрос о том, сыграет ли полузащитник против лидера Российской премьер-лиги.

После десяти туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. Отставание от занимающего первую строчку "Зенита" составляет три очка. Встреча между клубами состоится 28 сентября в Москве на стадионе "РЖД-Арена". Начало игры - 19:00 мск.

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