Тренер ФК "Локомотив" Семин не стал исключать участия Алексея Миранчука в игре с "Зенитом"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин не исключает возможности участия полузащитника Алексея Миранчука в матче 11-го тура чемпионата России против "Зенита". Об этом специалист в четверг сообщил ТАСС.

23-летний футболист московского клуба не выходил на поле с 31 августа, когда получил травму во время игры восьмого тура чемпионата России против "Ростова" (1:2). В текущем сезоне он принял участие в восьми играх национального первенства, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.

"Завтра решим. Вполне возможно, что Алексей Миранчук сможет сыграть", - сказал Семин, отвечая на вопрос о том, сыграет ли полузащитник против лидера Российской премьер-лиги.

После десяти туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. Отставание от занимающего первую строчку "Зенита" составляет три очка. Встреча между клубами состоится 28 сентября в Москве на стадионе "РЖД-Арена". Начало игры - 19:00 мск.