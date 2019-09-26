Квят: финиш в очковой зоне в гонке Гран-при России будет отличным результатом

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят будет доволен, если финиширует в гонке Гран-при России в топ-10. Об этом он рассказал журналистам.

Квят в гонке Гран-при России будет стартовать с конца решетки из-за замены силовой установки.

"Трасса в Сочи - одна из самых обгонных в чемпионате, если где и нужно было менять силовую установку [и получить за это штраф], то здесь, - сказал Квят. - Учитывая то, что я буду стартовать сзади, то финиш в очковой зоне будет отличным результатом".

Гран-при России пройдет с 27 по 29 сентября.