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Гран-при России "Формулы-1"

Квят: финиш в очковой зоне в гонке Гран-при России будет отличным результатом

Из-за замены силовой установки россиянин будет стартовать в гонке с конца решетки

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят будет доволен, если финиширует в гонке Гран-при России в топ-10. Об этом он рассказал журналистам.

Квят в гонке Гран-при России будет стартовать с конца решетки из-за замены силовой установки.

"Трасса в Сочи - одна из самых обгонных в чемпионате, если где и нужно было менять силовую установку [и получить за это штраф], то здесь, - сказал Квят. - Учитывая то, что я буду стартовать сзади, то финиш в очковой зоне будет отличным результатом".

Гран-при России пройдет с 27 по 29 сентября.

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Гран-при России
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