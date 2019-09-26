Дин Лижэнь сыграл вничью с Юй Янъи в первой партии полуфинала КМ по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 сентября. /ТАСС/. Китайский шахматист Дин Лижэнь белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Юй Янъи в первой партии полуфинального раунда Кубка мира. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

В другой партии полуфинала француз Максим Вашье-Лаграв белыми фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

Вторые партии полуфинала пройдут в пятницу. В случае равенства счета после двух партий шахматисты выявят победителя на тай-брейке в субботу.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.