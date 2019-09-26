Представитель Козака: компания-промоутер "Формулы-1" в РФ не обсуждала перенос этапа

Ранее о том, что президент России Владимир Путин не обсуждает с руководством "Формулы-1" возможность переноса гонок из Сочи в Санкт-Петербург, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию британской газеты Daily Mail ("Дейли мейл").

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Компания - промоутер Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" АНО "Росгонки" не обсуждала перенос этапа из Сочи в Санкт-Петербург. Об этом заявил журналистам представитель главы оргкомитета Гран-при, вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

"Текущий контракт на право проведения гонок "Формулы-1" предполагает организацию российского этапа чемпионата в Сочи и действует до 2025 года. "Росгонки" не обсуждали с правообладателем возможность переноса российского этапа в другой город", - сказал Джус.

Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин поддержал идею переноса Гран-при России из Сочи в Петербург. Газета утверждает, что строительство новой трассы планируется в 24 километрах от Санкт-Петербурга. По данным источника издания, если решение о переносе будет принято, то Санкт-Петербург может принять этап уже в 2021 году.

4 октября 2010 года в Сочи в присутствии занимавшего тогда пост премьер-министра РФ Владимира Путина был подписан договор между ОАО "Центр "Омега" (ответственным исполнителем по проектированию и строительству ряда олимпийских объектов) и компаниями группы Formula One Management ("Формула-1 менеджмент"). Контракт был рассчитан на семь лет с возможностью продления. 20 сентября 2014 года в рамках Международного инвестиционного форума "Сочи-2014" состоялось торжественное открытие трассы "Сочи Автодром". Первый в истории "Формулы-1" Гран-при России прошел с 10 по 12 октября 2014 года, позднее контракт на проведение Гран-при России был продлен до 2025 года.