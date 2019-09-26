ФК "Спартак" был уведомлен о порядке размещения болельщиков на стадионе "Камаза"

ТАСС, 26 сентября. Московский клуб "Спартак" был уведомлен "Камазом" из Набережных Челнов о порядке входа и выхода болельщиков в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

"Спартак" в среду обыграл "Камаз" со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира. Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых зафиксировано, что болельщиков московской команды запускают на сектор, огороженный железной сеткой, после чего запирают вход на трибуну на ключ. В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) ТАСС сообщили, что РФС изучает ситуацию и обратился к "Камазу" по поводу по поводу размещения болельщиков "Спартака" на стадионе.