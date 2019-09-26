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Футбол в России

ФК "Спартак" был уведомлен о порядке размещения болельщиков на стадионе "Камаза"

В соцсетях появились видеозаписи, на которых зафиксировано, что фанатов красно-белых запускают на сектор, после чего запирают вход на трибуну
Болельщики "Спартака" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Болельщики "Спартака"
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 26 сентября. Московский клуб "Спартак" был уведомлен "Камазом" из Набережных Челнов о порядке входа и выхода болельщиков в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

"Спартак" в среду обыграл "Камаз" со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира. Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых зафиксировано, что болельщиков московской команды запускают на сектор, огороженный железной сеткой, после чего запирают вход на трибуну на ключ. В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) ТАСС сообщили, что РФС изучает ситуацию и обратился к "Камазу" по поводу по поводу размещения болельщиков "Спартака" на стадионе. 

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"Спартак" был уведомлен о порядке входа и выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона "Камаз" в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры", - говорится в сообщении.

"Порядок входа и выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D - все четыре выхода расположены со стороны поля. Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча", - сообщает пресс-служба "Спартака".

В 1/8 финала "Спартак" сыграет с "Ростовом", который переиграл в гостях саранскую "Мордовию" со счетом 2:0. Матчи этой стадии турнира пройдут 30 и 31 октября, хозяин поля определится с помощью жребия.

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