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Олимпиада-2020 в Токио

Более 535 тыс. человек подали заявки на участие в эстафете олимпийского огня Игр в Токио

В эстафете огня примут участие 10 тыс. человек

ТАСС, 26 сентября. Более 535 тыс. человек подали заявки на участие в эстафете олимпийского огня летних Игр 2020 года в Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В общей сложности 535 717 человек отправили заявочные формы организаторам. Объявление факелоносцев планируется начать не ранее декабря.

"Мы счастливы полученным количеством заявок и рады энтузиазму тех, кто хочет поучаствовать в эстафете олимпийского огня", - заявила представитель оргкомитета Игр Маса Такая.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября. Олимпийский огонь зажгут 11 марта - в память о катастрофе на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, а сама эстафета начнется 26 марта 2020 года с префектуры Фукусима. Всего же в эстафете, которая пройдет по всем 47 префектурам Японии, примут участие свыше 10 тыс. человек.

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ЯпонияОлимпиада-2020 в Токио
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