ФИФА перепроверила бланк тренера сборной Судана при выборе лучшего игрока года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) перепроверила бланк главного тренера сборной Судана Здравко Логарушича при выборе лучшего игрока года и убедилась в достоверности результатов. Об этом в пресс-службе организации сообщили ТАСС.

В четверг журналист портала FootballMadeInGhana.com Тофик Сьену сообщил, что возглавляющий сборную Судана хорватский специалист не отдавал свой голос за аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси и голландского защитника английского "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в опросе на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА, опубликовав фотографии бланка голосования тренера в Twitter. В отчете организации, в котором были опубликованы результаты голосования, 53-летний Логарушич поставил на первое место Месси, на второе - ван Дейка, на третье - сенегальского нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, церемония вручения премии прошла 23 сентября в Милане. Сьену утверждает, что Логарушич выбрал лучшим игроком египетского форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха, на втором месте расположил Мане, на третьем - французского форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Ранее в четверг СМИ сообщили об утверждении капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры о том, что он не выбирал Месси в тройке лучших игроков года, в ответ на запрос ТАСС ФИФА опровергла эту информацию.

"Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, - все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации, - сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА. - Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос".

Обладателем премии лучшему игроку 2019 года стал Месси, который в сезоне-2018/19 вместе с "Барселоной" стал чемпионом Испании, забил за команду 36 голов в чемпионате, завоевав "Золотую бутсу", вручаемую лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов стран Европы. В Лиге чемпионов испанский клуб дошел до 1/2 финала, где проиграл будущему победителю турнира "Ливерпулю" по сумме двух матчей (дома - 3:0, на выезде - 0:4). Месси стал лучшим бомбардиром еврокубкового турнира, забив в 10 матчах 12 мячей. Вместе со сборной Аргентины он стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года.

Премия ФИФА лучшему игроку года вручается с 1991 года, в нынешнем формате (по итогам сезона) - с 2016 года, в период с 2010 по 2015 год ФИФА вручала награды вместе с французским журналом France Football. Месси был удостоен премии в шестой раз. В прошлом году ее получил хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич, в 2016 и 2017 годах - португалец Криштиану Роналду.