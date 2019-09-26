Мартиросян победил с мировым рекордом в рывке на ЧМ по тяжелой атлетике в весе до 109 кг

ТАСС, 26 сентября. Армянский штангист Симон Мартиросян одержал победу на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 109 кг. Соревнования проходят в Паттайе.

22-летний спортсмен показал результат 429 кг в сумме (199 кг в рывке - новый мировой рекорд и 230 кг в толчке), вторым стал белорус Андрей Арямнов - 426 кг (198+228), третьим - китаец Ян Чжэ - 420 кг (197+223). Россияне Родион Бочков и Тимур Наниев заняли пятое и шестое места соответственно, Бочков в сумме показал результат 414 кг (189+225), Таниев - 409 кг (189+220).

Узбекистанец Акбар Джураев установил мировой рекорд среди юниоров в весе до 109 кг в рывке (188 кг), толчке (229 кг) и сумме (417 кг). Он занял четвертое место.

Позднее в четверг завершатся соревнования у женщин в весовой категории до 87 кг.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике завершится 27 сентября.