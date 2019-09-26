Российские пары лидируют на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Хорватии

ТАСС, 26 сентября. Российские фигуристы Диана Мухаметзянова и Илья Миронов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского Гран-при в Загребе.

Что показали ведущие российские фигуристки на контрольных прокатах

Техническая революция. Что показали ведущие российские фигуристки на контрольных прокатах

На эту тему

Они набрали 63,70 балла, второе место занимают россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (62,44), третье - немцы Анника Хоке и Роберт Кункель (60,74).

Россияне Анна Щеглова и Илья Калашников стали пятыми (56,63). Произвольная программа в парном катании пройдет в пятницу.

Позднее в четверг короткую программу представят девушки в одиночном катании. Ранее в четверг российский фигурист Артур Даниелян занял первое место в короткой программе в мужском одиночном катании, третьим идет россиянин Андрей Мозалев. Этап в Загребе завершится 28 сентября.