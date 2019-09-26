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Зимние олимпийские виды спорта

Российские пары лидируют на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Хорватии

Первое место занимают Диана Мухаметзянова и Илья Миронов

ТАСС, 26 сентября. Российские фигуристы Диана Мухаметзянова и Илья Миронов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского Гран-при в Загребе.

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Они набрали 63,70 балла, второе место занимают россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (62,44), третье - немцы Анника Хоке и Роберт Кункель (60,74).

Россияне Анна Щеглова и Илья Калашников стали пятыми (56,63). Произвольная программа в парном катании пройдет в пятницу.

Позднее в четверг короткую программу представят девушки в одиночном катании. Ранее в четверг российский фигурист Артур Даниелян занял первое место в короткой программе в мужском одиночном катании, третьим идет россиянин Андрей Мозалев. Этап в Загребе завершится 28 сентября.

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Зимние олимпийские виды спорта
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