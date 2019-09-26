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Летние олимпийские виды спорта

"Локомотив" пока не определил сроки восстановления волейболиста Куркаева

На данный момент не поставлен точный диагноз

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" не определил сроки восстановления игрока сборной России Ильяса Куркаева после травмы, спортсмен проходит обследование. Об этом ТАСС сообщили в клубе.

"На данный момент продолжается обследование спортсмена с целью выявления точного диагноза. Сроки восстановления на данный момент определить сложно", - сказал собеседник агентства.

25-летний Куркаев получил травму в матче чемпионата Европы против финнов (3-0) и после этого не провел ни одной встречи на турнире.

Российская команда завершила выступление на европейском первенстве, проиграв в четвертьфинале словенцам (1-3).

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Летние олимпийские виды спорта
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