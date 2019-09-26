В команде Поветкина сообщили, что бой с Хантером пока не подтвержден

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером пока не подтвержден. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее портал Boxingscene сообщил о финальной стадии переговоров по данному поединку, который может пройти 7 декабря в Саудовской Аравии.

"Бой не утвержден. Идут переговоры", - сказал собеседник агентства.

Хантер в последнем поединке единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина. В активе 31-летнего американца 18 побед (12 нокаутом) и одно поражение.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В конце августа россиянин выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.