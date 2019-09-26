УЕФА не будет предупреждать РФС после инцидента на матче в Набережных Челнах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет высказывать замечаний Российскому футбольному союзу (РФС) из-за инцидента на матче 1/16 финала Кубка России между "Камазом" из Набережных Челнов и московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международной организации.

"Спартак" в среду обыграл "Камаз" со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира. После игры в социальных сетях появились видеозаписи, на которых отображено, что болельщиков московской команды запускают на сектор, огороженный железной сеткой, после чего запирают вход на трибуну на ключ. Пресс-служба красно-белых отметила, что клуб был уведомлен принимающей стороной о порядке входа и выхода болельщиков с гостевого сектора. В клубе из Татарстана решение запереть болельщиков объяснили желанием предотвратить массовый неконтролируемый выхода на полосу между трибунами и ограждением поля.

"Это дело Российского футбольного союза", - заявили в УЕФА в ответ на вопрос ТАСС о том, будет ли организация реагировать на случившееся и будет ли высказано замечание РФС.