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Зимние олимпийские виды спорта

СМИ: призер ОИ Такахаси начнет выступления в танцах на льду со следующего сезона

В последний раз в мужском одиночном катании фигурист выступит на чемпионате Японии в текущем сезоне
Дайсукэ Такахаси EPA/BARBARA WALTO
Описание
Дайсукэ Такахаси
© EPA/BARBARA WALTO

ТАСС, 26 сентября. Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в одиночном катании японский фигурист Дайсукэ Такахаси начнет выступления в танцах на льду с сезона-2020/21. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на запись аккаунта FigureSkatingMisc в Twitter.

По информации источника, 33-летний спортсмен будет выступать в дуэте с соотечественницей Каной Мурамото. Дуэт нацелен на выступление на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

В последний раз в мужском одиночном катании Такахаси выступит на чемпионате Японии в текущем сезоне. На Олимпийских играх 2016 года Мурамото выступала в дуэте с Крисом Ридом.

Такахаси объявил о завершении карьеры в октябре 2014 года, в июле 2018 года спортсмен принял решение вернуться на лед. Такахаси также является чемпионом мира (2010) и двукратным серебряным призером мировых первенств (2007, 2012), победителем (2012) и бронзовым призером (2013) командных чемпионатов мира, двукратным победителем Универсиады (2005, 2007).

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