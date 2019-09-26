УЕФА дисквалифицировал нападающего молодежной сборной России Игнатьева на три матча

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение дисквалифицировать на три матча отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года нападающего молодежной сборной России Ивана Игнатьева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Футболист "Краснодара" получил прямую красную карточку во время матча между молодежными сборными России и Болгарии, который состоялся 10 сентября и завершился вничью - 0:0. На 87-й минуте игры на подступах к чужой штрафной площади он отмахнулся от игрока болгарской команды, но не задел соперника. Движение локтем было акцентированным, и главный судья встречи швейцарец Урс Шнидер показал 20-летнему форварду прямую красную карточку, которая влечет за собой автоматическую дисквалификацию на одну игру.

"Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение дисквалифицировать Ивана Игнатьева за фол на три матча, в которых он мог бы принять участие", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

26 сентября тренерский штаб молодежной сборной России объявил состав на матчи отборочного турнира ЧЕ-2021 против команд Польши и Эстонии, которые состоятся 11 и 15 октября. Игнатьев не вошел в список футболистов, которые будут приглашены для подготовки к играм в Екатеринбурге и Пярну соответственно. Помимо этих двух встреч, нападающий пропустит матч против сборной Латвии, которая российская команда проведет дома 15 ноября. Место проведения игры еще не утверждено.