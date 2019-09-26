Баскетболистки "Спартака" проиграли "Кайсери" в отборочном матче Еврокубка

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский женский баскетбольный клуб "Спартак" из подмосковного Ногинска дома уступил турецкому "Кайсери" со счетом 67:81 в первом отборочном матче Еврокубка. Встреча прошла в спортивном комплексе "Знамя" в Ногинске.

Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стала Марина Карпунина (19 очков).

Ответный матч пройдет 3 октября в Турции. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Еврокубка, где в группе С выступит вместе с шведской командой "АЗ Баскет", польским клубом "ССС Польковице" и турецкой командой "Орман Генчлик". В группе В выступит "Спарта энд К" (Видное), в группе D - красноярский "Енисей".