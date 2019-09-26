Сборная Северной Осетии стала победителем Всероссийских юношеских игр по боевым искусствам

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сентября. /ТАСС/. Команда Северной Осетии стала десятикратным победителем Всероссийских юношеских игр по боевым искусствам, которые прошли в Анапе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта республики.

"Сборная команда Северной Осетии по боевым искусствам стала десятикратным победителем Всероссийских юношеских игр в Анапе. Соревнования прошли по 22 аккредитованным видам спорта, среди них кикбоксинг, рукопашный бой, ушу, айкидо, тайский бокс, спортивная борьба (дисциплина грэпплинг - прим. ТАСС), сумо, тхэквондо, а также восточное боевое единоборство и другие виды", - говорится в сообщении.

Сборная республики была представлена 120 спортсменами, которые участвовали во всех дисциплинах. Всего в соревнованиях приняли участие более 5,6 тыс. атлетов, тренеров, представителей команд из около 80 регионов страны.