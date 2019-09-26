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Футбол в России

Руководство ФК "Рубин" поддержало тренерский штаб команды после серии неудач

Казанский клуб потерпел пять поражений подряд, а также вылетел из Кубка России

ТАСС, 26 сентября. Руководство казанского футбольного клуба "Рубин" выразило полную поддержку тренерскому штабу, несмотря на последние результаты команды. Обращение к болельщикам опубликовала в четверг клубная пресс-служба.

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"Рубин" потерпел пять поражений подряд во всех турнирах, в среду казанский клуб со счетом 0:3 проиграл в 1/16 финала Олимп - Кубка России "Химкам", представляющим вторую по силе лигу.

"Прошедший месяц получился крайне непростым для нашей команды: яркий старт в сезоне полностью обновленной молодой команды стал неожиданностью для футбольной общественности, принес невероятные эмоции вам, болельщикам, и команде, но затем наступила череда неудачных результатов, - говорится в обращении. - Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов. Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта. Чувствительные поражения и трудности в такой ситуации неминуемы, это делает наш коллектив более сплоченным".

"В тренерском штабе работают преданные клубу люди, прошедшие вместе с "Рубином" самые значимые вехи в его современной истории, - также сообщается в заявлении. - И им сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Мы уверены, что вместе преодолеем непростой этап и станем сильнее".

"Рубин" идет на 10-м месте после 10 туров Российской премьер-лиги, набрав 10 очков. В 11-м туре казанцы примут "Уфу" в воскресенье.

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