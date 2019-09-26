Болельщики "Црвены Звезды" не смогут купить билеты в гостевой сектор на следующий матч ЛЧ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретила сербскому клубу "Црвена Звезда" продавать билеты на следующий гостевой матч под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сербская команда наказана за расистское поведение со стороны болельщиков во время встречи второго квалификационного раунда турнира против финского ХИКа (Хельсинки) 31 июля (1:2). "Црвена Звезда" сыграет с английским "Тоттенхэмом" в матче третьего тура Лиги чемпионов, игра состоится 22 октября в Лондоне. Также сербский клуб должен выплатить штраф в размере €50 тыс.

"Црвена Звезда" и "Тоттенхэм" выступают в группе В вместе с немецкой "Баварией" и греческим "Олимпиакосом". Во втором туре "Црвена Звезда" примет "Олимпиакос", встреча пройдет 1 октября.

Турецкий "Трабзонспор" наказан штрафом в размере $50 тыс. и частичным закрытием трибун (секторов суммарной вместимостью не менее 5 тыс. мест) на следующем домашнем матче под эгидой УЕФА за бросание зрителями посторонних предметов на поле. 3 октября "Трабзонспор" примет швейцарский "Базель" в матче второго тура Лиги Европы. Помимо турецкого и швейцарского клубов в группе С выступают российский "Краснодар" и испанский "Хетафе".